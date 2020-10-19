Hekimhan cevizinde hasat sona erdi - Son Dakika

Hekimhan cevizinde hasat sona erdi

19.10.2020 11:09
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi, System.String[]

Yüksek protein ve yağ oranına sahip Hekimhan cevizinde hasat dönemi sona erdi.

Yüksek protein ve yağ oranına sahip Hekimhan cevizinde hasat dönemi sona erdi. Bu yıl 250 ton olarak beklenen rekolte ile 8-9 milyonluk bir gelir sağlanması hedefleniyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yüksek rakımlarda yetişen ve iç doluluk oranının yüksek olması ile de tüketicilerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Hekimhan cevizinde bu yıl da hasat sona erdi. İnce kabuklu olmasının yanı sıra yüksek protein ve yağ oranına sahip Hekimhan cevizi ağızda bıraktığı aroması ile de adından söz ettiriyor.

İlçede kayısı üretiminden sonra çiftçilerin en büyük gelir kapılarından biri olan Hekimhan Cevizinde bu yılda hasat tamamlandı. 50 bine yakın ceviz ağacından hasadı yapılan cevizler, titizlikle kabuğundan çıkarılarak kurutmaya bırakılıyor. Bir süre sonra satışa çıkarılan Hekimhan Cevizi 35 TL'ye kadar alıcı bulurken, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, bu yıl yağmur yapmaması nedeniyle cevizlerin kabuklarından ayrılmadığını söyledi.

Bu yıl ilçede yaklaşık 250 ton ceviz hasadı yapıldığını ve bununla birlikte 7-8 milyon TL gelir elde edileceğini belirten Başkan Karadağ, "Hekimhan cevizimiz tescilli ve çok bilinen bir ürünümüz. Tadıyla, aromasıyla nam yapmış önemli bir ürünümüz. Ceviz hasadımız üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Şu sıralar evlerinin avlularında cevizleri kabuklarından ayıran çiftçiler ise fiyatların az olmasından şikayetçi. Emeklerine rağmen haklarını alamadıklarından dert yanan ceviz üreticileri, yaklaşık 15 gün sürecek olan bu işlemler sonrasında cevizlerin tüketicilere sunulacağını söyledi. Bu yıl ürünün az olduğunu belirten üreticiler, fiyatların çiftçinin yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkmasını da temenni ediyor.

Darende ilçesinde de ceviz hasadı

Gökpınar Sulama Suyu Projesi ile Darende'de yetiştirilen ürün yelpazesine yenileri eklenmeye başladı. Kayısı yetiştiriciliğine alternatif ürün olmayacağının altını çizen üreticiler, kayısının olmadığı bölgelerde yeni ürünler yetiştirmeye başladı. Son yıllarda kayısının ilkbaharın son donlarından etkilenmesi ile alternatif ürüne yönelen çiftçiler ceviz üretimine ağırlık verdi. Zaviye mahallesinde Çiftçi Ziyaettin Ateş, bahçesinde uzun süre kayısı ağaçları diktiğini ancak yeterli ürün alamaması nedeniyle ceviz üretimine yönelen üreticilerden biri. Yaklaşık 10 yıl önce diktiği ceviz ağaçlarından bu yıl ürün hasadını yapan Ateş, gelişen teknolojiyle birlikte cevizin kabuklarının ayrılmasını aldığı makine ile yapıyor. Ceviz kabuklarının yeni yöntemle soyulduğunu belirten Ateş, bu durumun hem işlerini kolaylaştırdığını hem de ürünün temiz ve parlak olmasını sağladığını söylüyor. - MALATYA

Hekimhan cevizinde hasat sona erdi
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi

Hekimhan, Malatya, Ceviz, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hekimhan cevizinde hasat sona erdi - Son Dakika Ekonomi

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