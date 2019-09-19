Hekimhan'da, 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Kaymakamlık tarafından verilen yemek ikramının ardından program sona erdi. - MALATYA

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir tarafından günün önlemini anlatan konuşmanın ardından ilçe şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir , Belediye Başkanı Turan Karadağ , Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Yusuf Özen, gaziler, askerler, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var