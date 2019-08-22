Hekimhan'da 250 kök kenevir ele geçirildi
2 saat önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir tütün tarlasında 250 kök kenevir ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:48 Kaynak: AA
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir tütün tarlasında 250 kök kenevir ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarısaz Mahallesi'nde bulunan bir tütün tarlasında kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tarlada yapılan aramada 250 kök kenevir ele geçirilirken, tarla sahibi gözaltına alındı.
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