Hekimhan'da 390 km asfalt çalışması yapıldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan İlçesi Kurşunlu mahallesinde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya merkez ve ilçelerinde yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. İki yıl içerisinde asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz olan yerleşim yeri kalmayacak şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler Hekimhan İlçesi Kurşunlu, Yukarı Selimli ve Söğüt Mahallelerinde çalışmalarını tamamladı. Yol bakım onarım ve asfalt çalışmalarıyla toplamda 85 km yol çalışması yapan ekipler, 2019 yılından itibaren iki yıl içerisinde Hekimhan ilçesinde toplamda 390 km'lik çalışma yaptı.

Kurşunlu mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getiren Kurşunlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Gider, "Mahallemizin dünden bugüne gelişmesinde, güzelleşmesinde, alt ve üst yapı çalışmalarında bizden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emek harcayan tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mahallemizde birinci ve ikinci kat asfalt çalışması, yollarımıza yön levhaları, 2 adet su deposu, 2 adet fosseptik yapımı ve 2 mezraya kanalizasyon ağı yapımı gerçekleştirildi. Çalışmalarından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle ziyaretinde açıklamalarda bulunan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, " Başkanımızın 2019 yılındaki seçim sürecinden sonra göreve gelmesiyle birlikte koyduğu hedefler doğrultusunda yoğun bir şekilde sadece Hekimhan ilçemizde değil Malatya'yı kapsayan 718 mahallemizde tüm yollarımızda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Başkanımız bu süreç içerisinde çok ciddi bir şekilde desteklerini ve kaynakları bizlere sundu. Bizde hizmeti halkımıza en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise " MASKİ Genel Müdürlüğü olarak arkadaşlarımız çok emek vererek çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ'de günlük arıza kalmayacak. Su ve kanal arızalarına anında müdahale edeceğiz. Başkanımızın bizlere talimatı açık. 112 acil gibi, itfaiye gibi olmamız. Bundan sonraki süreçte inşallah MASKİ ile ilgili su kaynağı bulduğumuz sürece mesafesi ne olursa olsun hizmete sunacağız" şeklinde konuştu.

"Bizler başkanımızın yanında olamaya devam edeceğiz"

MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, "Cumhur ittifakının bizlere vermiş olduğu kazanım, Malatya'nın 13 ilçesinde Türkiye tarihinde eşi benzeri bulunmayan bir hizmeti bizlere sundu. Bununda tek yolu birlik ve beraberliğin, sahadaki kardeşlik duygusunun en büyük örneğidir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan da, " Hekimhan ilçemizde asfaltlarımız yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Darende ilçemize gittiğimde dönüşte Kaynarca yolunu kullandım ve gördüm ki geçmişte sıkıntılı olan 15 km'lik yolumuz yapılmış. At binenin kılıç kuşananındır. Hekimhan ilçemizde yolu yapılmayan yer kalmayacak inşallah" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın birlik ve beraberliği ve kardeşliği sağladığını belirten Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, " Biz Hekimhan'a geldiğimizde belediye başkanı olduktan sonra rozetimizi çıkaracağız, parti ayrımı yapmadan hizmet yapacağız dedik. Biz şanslıyız çünkü Selahattin Başkanımız gibi bir başkanla çalışıyoruz. 13 ilçede aynı Hekimhan'da olduğu gibi ayrım yapmadan, bütün mezrasını bir şantiyeye çeviren Selahattin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar ve var olmaya devam edecekler bizler yanlarında olmaya devam edeceğiz. Asfalt, kilit taşı ve hizmet belediyenin işi ama Selahattin Başkanımız bizi Kurşunlu'da, Saz mahallesinde, Ballıkaya'da birliği, beraberliği, kardeşliği sağladı. Bu Hekimhan için, Malatya için ve Türkiye için önemliydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya'yı Türkiye'de marka yapacağım dedi ve yaptı. Buda bize yetmez diyoruz ve Malatya'yı Dünya'da marka yapmasını kendisinden istiyoruz. Çünkü kendisinde o güç, o yetenek ve o azim var" ifadelerini kullandı.

Kurşunlu mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren de, baba topraklarına yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ederken, yapılan hizmetlerin Malatya'nın her yerinde yapıldığını dile getirdi.

Kurşunlu Mahallesinde Allah için kurban kesilerek karşılanan Başkan Gürkan, yapılan hizmetlerin Kurşunlu mahallesine ve Hekimhan İlçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Gürkan, "Biz Malatya'yı, insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Bu cümle sadece slogan olarak söylenmiş bir cümle değildir. Binlerce kitabın özetinin veciz bir ifadesidir. Bunu söylerken UNESCO'da insanlık medeniyeti Malatya'da başlamıştır dedi ve Arslantepe'yi dünya kültür mirasları listesine aldı. Tarihimize baktığımız zaman atalarımız Malatya'da medeniyet destanları yazmışlardır. Yine atalarımız Malatya'da kahramanlık destanları yazmışlar. Malatya'da ilim irfan destanları yazılmıştır. Dolayısıyla oturduğumuz koltukta bulunmak kolay bir hadise değildir. Biz dünün, bugünün ve yarının belediye başkanı olacağız derken tesadüfi bir ifade kullanmıyoruz. Geçmiş tarihi bilerek ben vecahate talibim derseniz geceniz gündüzünüz olmayacak. Malatya bu dönemde Cumhuriyet tarihinin toplam hizmetlerinden daha fazla hizmet alıyor. 3 bin km'nin üzerinde yol yapıldı. Şuanda bütün ilçelerimizin arıtma tesisleri yapılıyor. İnşallah MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız uyum içerisinde sahadan gelen şikayetlerinde önüne geçeceğiz. Şuanda Malatya huzurun adıdır, seçkin insanların yaşadığı diyardır. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü ile her siyasi görüşten insanlarla birlik ve beraberlik içerisindedir. 20 senedir bizim meclisimizde her karar oy birliğiyle çıkıyor. İşte birlik olunursa yapılan her şey neticeye müessir olur. Malatya sadece Türkiye'nin parlayan yıldızı değil, Dünya'nın parlayan yıldızı olacak. Hedefimiz budur" ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza bugüne kadar yaptığı devasa hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bakıldığında Malatya'nın 13 ilçesine ayrı ayrı hizmetleriyle gittiğimiz her yerde verdiğimiz sözleri tutmanın rahatlığıyla geziyoruz. Hekimhan Belediye Başkanımız Turan Karadağ'a da teşekkür ediyorum. Gerçekten Büyükşehir Belediyemizle uyum içerisinde çalışarak Hekimhan'a hizmet ediyorlar. Birlikte çalışarak Hekimhan'a hizmet geliyor. Kurşunlu mahallemize yol ve su çalışmalarıyla verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Milletimize söz verdiysek yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Yeter ki insanımız mutlu olsun. Malatyalı hemşerilerimiz vatanına, milletine bağlılar. Dolayısıyla hizmet etmek asli görevimiz. Parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Yeter ki millete, bayrağa, devlete düşman olunmasın. Bu noktada hep beraber birliğimizi beraberliğimizi koruyarak ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA