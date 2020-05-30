Hekimhan'da asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir ve Hekimhan Belediyesince ilçe genelinde 2019 yılında eksik kalan asfalt çalışmaları havaların düzelmesiyle hız kazandı.



Geçen yıldan eksik kalan mahalle, cadde ve sokakları sıcak asfaltla yenileneceğini söyleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçe, cadde ve sokaklarında asfalt çalışması yapılacağını aktardı.



Karadağ, "Bugün Gafla Gediği mevkinde yama çalışmalarımıza başladık. Yama çalışmaları bitikten sonra Budaklı Mahallesi ve ilçe Mezarlığı haftaya sıcak asfalt ile buluşacak. Hekimhan ilçemize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızla ilçemiz temiz, modern sokaklara ve konforlu yollara kavuşuyor. Çok kısa bir süre içerisinde Kalan sokaklarımızı da yenileyip üst yapı çalışmalarımızı ilçedeki tüm cadde ve sokakların yenilenmesiyle sonuçlandıracağız. Hekimhan ilçemizi daha modern bir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



Vatandaşların kendilerine gösterdiği sabır ve hoşgörüden dolayı teşekkür eden Başkan Karadağ, "Bazı mahallelerimiz biraz sıkıntı çekti ama şimdi meyvesini görmeye başlayacaklar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ve personeline teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA