Hekimhan'da asfaltlama çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan ilçesinde asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'nın bütün ilçelerinde ve kırsal bölgelerinde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan'ın ulaşım sorunlarını çözüyor.



Mobil Asfalt Plentini ilçeye kurarak yerinde asfalt üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi, nakliye giderleri başta olmak üzere zamandan da tasarruf sağlayarak, hizmet akışını kolaylaştırıyor.

İlçe merkezinde Karşıyaka Mahallesi'nde şimdiye kadar 1 kilometre sıcak asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın her noktasına hizmet götürdüklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin sıkıntılı süreçler geçirmesine rağmen Malatya'ya hizmet üretmesinin başlı başına takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Gece-gündüz demeden hizmet üretiyoruz. Yol ekiplerimiz Arapgir ve Akçadağ'ı bitirip buraya geldiler. Doğanşehir, Darende devam ediyor. Pütürge de çalışıyoruz. Sahada yoğun bir mesai yapıyoruz. Hekimhan'ımızda da sorunlar ortadan kaldırılıyor. Hiçbir yerde problem kalmayacak. Belirtmek istediğim bir husus var. İki yıl içerisinde Malatya genelinde hiçbir yerleşim biriminde asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz yer kalmayacak. Kanalizasyon noktasında hepsi bir yerde toplanacak ve arıtma tesisleriyle arıtılacaklar. Bunların projeleri hazırlandı. Finansal hazırlıkları yapılıyor. Bu tesislerin enerji ihtiyacını karşılayacak sudan enerji, gerekse de GES'ten üretilecek enerji ile kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacağız."

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise Hekimhan'a hizmet etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Hekimhan da bir, Malatya da bir. Ayrımız, gayrımız olmadan insanlarımıza hizmet üretiyoruz. Ben şanslıyım, Selahattin Başkan gibi bir başkanla beraberim. Hizmete susamış bir insan ben de aynı durumdayım. Ahmet, Mehmet, Turan yok. Kim çivi çakarsa Hekimhan kazanacak. Herkesin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.