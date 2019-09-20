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Hekimhan'da aşure ikramı

1 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Hekimhan'da aşure ikramı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belediye Pasajı önündeki programda Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kültürün yaşatılmasını istediklerini belirterek, "Barışın, kardeşliğin ve birbiriyle kucaklaşmanın günü olan Aşure Günü tüm insanlığa ve Müslümanlara hayırlı olsun. Biz belediye olarak bu mübarek ay vesilesiyle yaklaşık 3 bin kişilik aşure ikramını düşündük." diye konuştu.

Daha sonra Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Enver Kiraz vatandaşlara aşure ikram etti.

Yıldırım Turan, Hekimhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:44 Kaynak: AA
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