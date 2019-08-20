Son Dakika Haberleri: Hekimhan'da bir evde 400 gram esrar yakalandı
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Hekimhan'da bir evde 400 gram esrar yakalandı

27 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesinde bir evde 400 gram esrar ele geçirildi.

Hekimhan'da bir evde 400 gram esrar yakalandı, System.String[]
Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesinde bir evde 400 gram esrar ele geçirildi.

Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Girmana Mahallesi'nde takip edilen bir olay neticesinde şüpheli bir şahsın evinde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, mahallede bulunan şüpheli şahsın evine düzenlediği operasyonda 400 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Y.K. ve O.K. isimli iki şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - MALATYA
Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:22 Kaynak: İHA
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