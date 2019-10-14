Son Dakika Haberleri: Hekimhan'da Bocce turnuvası yapıldı
Son Dakika Güncel Hekimhan'da Bocce turnuvası yapıldı

Hekimhan'da Bocce turnuvası yapıldı

24 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Bocce turnuvası yapıldığı belirtildi.

Hekimhan'da Bocce turnuvası yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Bocce turnuvası yapıldığı belirtildi.


Turnuvaya İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Turnuvada 13' ü kız olmak üzere toplam 48 sporcu katıldı.


Sözü edilen turnuvada derece elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildiği kaydedildi. - MALATYA

Hekimhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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