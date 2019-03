Hekimhan'da Cumhur İttifakı Şöleni

Hekimhan'da yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen miting bayram havasında geçti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Encümen üyeleri ve binlerce Hekimhanlının yürüyüşüyle başlayan miting gövde gösterisine döndü.



Hekimhan'ın sorunlarını gayet iyi bildiğini belirten Cumhur İttifakı Adayı Hacı Mustafa Arıkan yaptığı konuşmada, "Hekimhan'a sevdalı olanlar 20 yılda Hekimhan'a çivi çakmadı, insan sevdiğine böyle davranır mı? 20 yıllık hasrete inşallah son vereceğiz. 20 yılda Hekimhan'ı köye çevirdiler. Hekimhan'ın en ön önemli projesi birlik beraberlik projesidir. Türk, Kürt, Alevi Sünni kardeşiz, biz birlikte Hekimhan'ız. Hekimhan'ı geldiğimiz an itibariyle ayrım yapmadan yönetecek herkese hizmeti eşit götüreceğiz. Sandıkta 20 yıldır Hekimhan'a çivi çakmayanlara derslerini vereceğiz" dedi.



En önemli sıkıntımız istihdam sorunu diyen Arıkan, "Demir Madeni Organize Sanayi Bölgesi sayesinde bölgenin istihdam sorununu çözeceğiz. Sadece Malatya'nın değil Türkiye Cumhuriyeti'nin de ekonomik sıkıntılarını giderecek bir madene sahibiz. Bir diğer sorunumuz Doğalgaz. Doğalgaz ile bizler yürekleri ısıtacağız çünkü dedeler, nineler Malatya'ya gitmeyecek. Dede ile torunu buluşturacağız. Projelerimizle Hekimhan'a hayat vereceğiz. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Çünkü biz birlikte Hekimhan'ız. Geldiğimiz gün itibari ile ilk işimiz Hekimhan'ımızı Afet Bölgesi ilan ettirmek için ilk çalışmamızı yapacağız. Bu şekilde İller Bankasından gelecek para 2 ye 3'e katlanır. Bu da Hizmet demektir" ifadelerine yer verdi.



Hekimhan kararını vermiş diyen AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, "İnşallah Hekimhan Ak Belediyecilikle tanışacak, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Hekimhan daha modern bir ilçe olacak. Hekimhanlı kardeşlerimiz bizden daha fazla Cumhur İttifakına inanmış görüyorum" şeklinde konuştu.



İnanmak başarmanın yarısıdır diyen MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar, "Hiçbir Kutlu hedefe sıkıntı çekmeden, yükü omuzlamadan, ter dökmeden, emek vermeden ulaşılamamıştır. Başarmanın sırrı hem çok istemek, hem de inançla mücadele etmekten geçmektedir. Hacı Başkanımız ekibi ile sabırla ve inançla çalışmaktadır. Bu kalabalığı göründe Hekimhan artık ehline emanet diyorum. İlçemiz için, çocuklarımız için çabalayacak olan Başkanımız projeleri ile Hekimhan'ın tamamına hizmet götürecektir. Artık göç veren bir Hekimhan olmaktan çıkalım, Hekimhan'ı cazibe merkezi haline getirelim. İlçemizin maküs tarihini el birliği ile değiştirelim. Hekimhan'da en az 2000 kişilik istihdam oluşturulacaktır. Geleceğiniz için Oy verin" ifadelerini kullandı..



Malatya'da bir seçim havasının olmadığını savunan Battalgazi Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Malatya'da Bayram havası var. Demokrasinin Bayramı var, şölen var, şölen" şeklinde konuştu.



Gürkan, "Her daim yanımda olduğunuz için teşekkürler. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak elimin güçlü olması için sizlerden oy istiyorum. Elimizin güçlü olması için oy istiyorum. Sizlere en iyi hizmeti getirmek adına oy istiyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yol çalışmaları, çevre düzenlemeleri, elektrik, su bunlar Hekimhan için yapacağımız en basit yatırımlardır. Madenlerin açılması noktasında bizler elimizden geleni yapacağız. Çünkü bizler bir olacağız, birlik olacağız. Battalgazi'yi nasıl Türkiye'nin en iyi ilçesi yaptıysak Malatya'yı da Hekimhan'ı da geliştireceğiz. Hekimhan'a yatırım yapılmasını sağlamak boynumun borcudur. 64 mahallemizin 64'ünü de hizmet gidecektir. Başta Hacı Başkanımız olmak üzere, Milletvekilimiz Fendoğlu ile Hükümetimiz ile Hekimhan'ın hizmetinde olacağız. Destanı sizler yazacaksınız, 81 milyon okuyacak" sözcüklerini kullandı.



Hekimhanlıların kararını çoktan verdiğini belirten MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, "Hekimhan değişiyor ve değişecek Allah'ın izniyle 20 yıllık vesayet bitecek. Cumhur İttifakı adayımız Hacı Mustafa Arıkan bilgisi, birikimi, projeleriyle, Selahattin Başkan ile ortak çalışarak Hekimhan'a hayat verecektir. Bizler gizli kapaklı işler yapmayız ama kapalı kapılar ardından 'Bu Bir Halk Ayaklanmasıdır' diye ortada dolaşan bildirilere Vatanını, Milletini, Bayrağını seven bir Millet Türk Milleti bunların derslerini verecektir. 31 Mart akşamı Tarihi yeniden yazacağız. Bunu tüm dünya görecek. Bizler davamızın sonuna kadar yanındayız" şeklinde konuştu.



AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet diyerek yola çıkan bir Cumhur İttifakı var. Oylarımızın kıymetini bilelim. Mutlaka oyumuzu kullanalım. Büyük projeleri Hekimhan'a kazandırmak adına yola çıktık. Mustafa Arıkan başkanımız sizlerinin gücü ile başkanlığa gelmeli Hekimhan'a yani sizlere hizmet etmeli. Başkanımızın başarısı için bizlerde koşturacağız. Başkana sahip çıkacak sizlersiniz, Hekimhan'a sahip çıkacak sizlersiniz, Oyunuza sahip çıkın, sandığa sahip çıkın" diye konuştu. - MALATYA

