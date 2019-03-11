Son Dakika Haberleri: Hekimhan'da Cumhur İttifakına Destek Artıyor

Hekimhan'da Cumhur İttifakına Destek Artıyor

42 dakika önce

Projeleri ve tavrıyla insanların gönlüne dokunan Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan'a Hekimhanlıların desteği her geçen gün artıyor.

Hekimhan'da Cumhur İttifakına Destek Artıyor, System.String[]
Projeleri ve tavrıyla insanların gönlüne dokunan Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan'a Hekimhanlıların desteği her geçen gün artıyor.

Hekimhan'da AK parti ve MHP Gençlik Kolları tarafından sloganlarla karşılanan Cumhur İttifakı Adayı Hacı Mustafa Arıkan, "Hekimhan'ı hep birlikte yöneteceğiz. Durmadan çalışacağız. Hekimhan için kaybedecek bir dakikamız dahi yoktur. Projelerimiz ortaya çıktıkça birlik beraberliğimiz daha da artacaktır. Seçimin kazananı Hekimhan olacak" ifadelerini kullandı. "Encümen adaylarımız ile birlikte çıktığımız yolda 1 Nisan'da başarıya ulaşacağız" diyen Başkan Adayı Arıkan "31 Mart'ta hemşehrilerimizi sandığa bekliyoruz. Burada Tarih yazacağız. Efendiliğimizi ve hoş görüyü bırakmadan işimizi yapacağız. Tersine göçün adımlarını hep birlikte atacağız" şeklinde konuştu.

Encümen sıralamasında ilk sırada bulunan Kemal Deniz ise herkese teşekkür ederek "Çok verimli ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Genç kardeşlerimize bu anlamlı ve coşku dolu karşılamalarından dolayı minnettarız" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

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