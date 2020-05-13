Hekimhan'da 'Hoş geldin bebek' projesi - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hayata geçirilen 'Hoş geldin bebek' kampanyası ile ilçede yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek Hekimhan Belediyesi tarafından hediye çantası veriliyor.



Hekimhan Belediyesi tarafından uygulanmaya başlanan proje ile birlikte ilçede yeni doğum yapan anneler belirlenerek, ev ziyareti gerçekleştiriliyor. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ın gerçekleştirdiği ziyarette, yeni doğum yapan anneye 'Hoş geldin bebek' sloganıyla içerisinde bebek bakımında kullanılmak üzere hediyelerin olduğu çanta hediye ediliyor.



Belediye Başkanı Turan Karadağ, sosyal belediyeciliği ön planda tutarak projeler hazırladıklarını ve amaçlarının ilçede yaşayan herkesin yanında olduklarını göstermek olduğunu söyledi. ilçede doğan her bebeğin ailesini proje kapsamında ziyaret edeceklerini belirten Karadağ, "Aramıza yeni katılan bireyimiz ve ailesi bilsin ki, Hekimhan Belediyesi onu, koruyucu sağlık hizmeti ile birlikte anne karnında karşıladığını, yaşama merhaba dediğinde ihtiyaçlarına ortak olduğunu, ilk adımını attığında elinden tuttuğunu, sokaklarını adımlamaya başladığında arkadaşlık yaptığını, ardından büyüyüp de üretime katıldığında yanında olacaktır. Yıllar sonra, şimdinin miniği geleceğin yetişkini, bu iletiyi okurken, iyi ki Hekimhan Belediye ailesinin üyesiyim diyebiliyor ise kendimizi mutlu sayarız" dedi.



'Hoş geldin bebek' diyerek yeni doğan bebeklere hediye çantası hazırladıklarını belirten Karadağ, "Çantanın içerisinde, bebeğimizin anne sütünden ve teninden sonra en fazla ihtiyacı duydukları var. Belediyeden bir anı kalsın, istiyoruz. Ayrıca bunlar daha başlangıç. Küçük bireyimizin, yaşam yolculuğunda hep bir arada olacağız. Aile fertleri olarak, bireyimizi yetiştirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz" diye konuştu. - MALATYA