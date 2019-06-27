Hekimhan'da kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
38 dakika önce
Hekimhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu.
Hekimhan
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat dün akşam 17.00 sıralarında Sivas- Malatya
Karayolu Hasançelebi
mevkisinde meydana geldi. Hasan Yıldırım
idaresindeki 23 VK 128 plakalı koyun yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu dereye uçtu.
Kazada sürücü Hasan Yıldırım ile araçta bulunan Melisa Yıldırım yaralanırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık Ambulansı tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi
16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu
Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlının savunması "pes" dedirtti: Manevi kızım olur musun
Kansere yakalanan kadına bacağından yeni dil yapıldı!