Son Dakika Haberleri: Hekimhan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Hekimhan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

38 dakika önce

Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu.

Hekimhan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu.

Hekimhan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya - Sivas kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sürücüler, kar lastiği ve zincir takarak yollarına devam edebiliyorlar. Hekimhan ilçe merkezinde de etkili olan kar sonrası kent beyaza büründü.

İlçe merkezinde belediye ekipleri ana güzergahları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı. Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde don beklendiği ifade edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:04 Kaynak: İHA

Malatya, Sabah, Hekimhan, Güncel
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