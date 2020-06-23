Hekimhan'da maden ocağına saldırı - Son Dakika

Hekimhan'da maden ocağına saldırı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan maden ocağında bir dozer yakılmak istendi ve bir projektör cihazına silahla ateş edildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan maden ocağında bir dozer yakılmak istendi ve bir projektör cihazına silahla ateş edildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Deveci Mahallesinde, gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından maden ocağında park halinde bulunan bir dozer ve bir projektöre zarar verildi. Şantiyede çalışan görevliler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri olayı aydınlatmak için inceleme başlattı.
(Emine Çavdar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:22 Kaynak: İHA
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