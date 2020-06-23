Hekimhan'da maden sahasında rastgele ateş açan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki maden sahasında av tüfeğiyle rastgele ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimhan ilçesi Deveci Mahallesi sınırları içerisindeki Hekimhan Madencilik AŞ'nin iş sahası atık döküm alanında av tüfeğiyle rastgele ateş edilmesi olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi.