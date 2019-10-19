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Son Dakika Güncel Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı

Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı

1 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'ndaki törende Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Turan Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aksütlü Mahalle Muhtarı Yusuf Şatır, "Bizler milli iradenin birer temsilcisi olarak, halkın içinden ve halkın seçtiği demokrasinin çekirdek yöneticileri sayılırız. Bizler yönetime daha fazla katılarak halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesi için mücadele veriyoruz." dedi.

Törene Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ ve ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.

Daha sonra muhtarlar Belediye Başkanı Turan Karadağ tarafından belediye binasında ağırlandı.

Muhtarlar Günü, Hekimhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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