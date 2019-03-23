Hekimhan'da Öğrenciler Gazilerle Buluştu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde öğrenciler gazilerle bir araya geldi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde öğrenciler gazilerle bir araya geldi.



Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Hekimhan Öğretmenevinin konferans salonunda düzenlenen programdaki konuşmasında, gazilerin önünde saygıyla eğildiğini söyledi.



Gazilerin yaşayan birer kahraman olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:



"Kore'de, Kıbrıs'ta cephelerde hiç düşünmeden, sadece bayrağımızı daha yükseğe taşımak için koştular. Gayret ettiler ve zafer kazandılar. Bize ne mutlu ki Hekimhan'da gazilerimiz bu kahramanlıkları anlatabiliyorlar. Biz de onların destanlarını kendi hayatımıza işliyoruz."



Kıbrıs gazileri İsmail Neşet Çelebi ve Yakup Parmaksız, Kıbrıs Barış Harekatı'na nasıl gittiklerini ve ne şartlarda mücadele verdiklerini anlattılar.





Öğrencilerin sorularını da cevaplayan gaziler, programı düzenleyen Kaymakam Ahmet Özdemir'e teşekkür ettiler.

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