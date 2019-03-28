Son Dakika Haberleri: Hekimhan'da Okullarda Deprem Tatbikatı

Hekimhan'da Okullarda Deprem Tatbikatı

2 saat önce

Son günlerde depremlerin sıkça yaşandığı Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki tüm okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Hekimhan'da Okullarda Deprem Tatbikatı, System.String[]
Son günlerde depremlerin sıkça yaşandığı Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki tüm okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Son bir hafta içerisinde irili ufaklı yüzlerce depremin yaşandığı Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde halkın depremlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir'in talimatı ile birlikte tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, olası bir deprem anında öğrencilerin okullardan güveni ve hızlı bir şekilde tahliye planı ele alındı. Tatbikatla ilgili konuşan Hekimhan Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, deprem öncesi yapılacak hazırlık ve sarsıntı sırasında neler yapılması gerektiği konusunda öğrencilere bilgiler verildiğini söyledi. Doğan afetlerden etkilenmemenin yollarının anlatıldığı tatbikatlarda riskleri azaltabilmenin yollarını da öğrencilere kapsamlı bir şekilde uygulamalı olarak anlattıklarını ifade etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

Ahmet Özdemir, Malatya, Hekimhan, Güncel
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