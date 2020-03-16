Hekimhan'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Hekimhan'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

6 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Hekimhan'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Hekimhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen dezenfekte çalışması Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği işlemler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, dezenfekte çalışmalarıyla ilgili, "Biz de belediye olarak gereken tedbirleri alıyoruz. Her platformda korunma yöntemlerini, hijyen ile evdeki bakım ve temizliklerle ilgili bilgi vereceğiz. Belediyemize bağlı birimlerimizde gereken hijyen ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Kurumlarımıza ve ilçemizde bulunan okullara, minibüsler, pazar yerlerine, alışverişin yoğun olduğu bölgelere koronavirüs ile ilgili gerekli bilgi ve broşürleri dağıtmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Yıldırım Turan, Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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