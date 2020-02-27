Hekimhan'da

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde üniversite öğrencilerine "Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı" semineri verildi.

Hekimhan Emniyet Müdürü Hüseyin Özli, Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal medyanın günümüzde gençler için çok önemli bir konu haline geldiğini belirterek, akıllı telefon kullanımının artmasıyla her an sosyal ağlara ulaşılabildiğini söyledi.

Sosyal medyada düşündüklerimizin ve yaşadıklarımızın anlık olarak paylaşabildiğini aktaran Özli, şöyle devam etti:

"Sosyal medya ağlarının etkin olarak kullanılması, zaman içerisinde hayatımızda çok şeyi olumlu ve olumsuz olarak değiştirebiliyor. Günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilecek paylaşımlardan kaçınmanız gerekiyor. Gelecekteki iş ve aile hayatınızı olumsuz etkileyebilecek hiçbir davranış, söz ve fotoğrafı paylaşmayın. Bunun yanı sıra özellikle küçük yaştaki kardeşleriniz veya yakınlarınızın fotoğraflarıyla özel yaşantılarınızı kesinlikle sosyal medya ağlarında paylaşmayın, kişisel itibarınızı zedeleyecek yorumlar yapmaktan kaçının. Siyaset, spor, din, terör, cinsellik gibi konularda yorum yaparken dikkatli olun."

Daha sonra Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Komiser Yardımcısı Yakup Atalay tarafından öğrencilere sosyal medya ve internet bağımlılığıyla başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

Seminerde, sosyal ağlardaki zararlı içeriklerle mücadele yöntemleri, internet bağımlılığının zararları ve mücadele yöntemleri üzerine örnekler verildi.

Seminere soru-cevap bölümüyle sona erdi.