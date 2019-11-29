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Hekimhan'da tekstil fabrikası açıldı

6 saat önce

Malatya'nın Hekimhan Belediyesi destekleriyle, ilçedeki istihdama katkı sağlamak amacıyla tekstil fabrikası açıldı.

Hekimhan'da tekstil fabrikası açıldı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan Belediyesi destekleriyle, ilçedeki istihdama katkı sağlamak amacıyla tekstil fabrikası açıldı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, fabrikanın açılışında, belediye olarak ilçede istihdama katkı sağlayacak yatırımları desteklediklerini ifade etti.

Karadağ, fabrikanın ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, "Belediyemize ait olan bu mülkü, ilçemizde istihdama katkı sağlamak için Zurbahan Tekstile tahsis ettik. Atıl şekilde duran bu binamızın tadilatını firma sahipleriyle birlikte yaptık. İlçemize güzel bir fabrika binası kazandırdık, bu güzel yatırımdan dolayı firma sahibi Sami Kangallı'ya çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Firma sahibi Sami Kangallı ise "Fabrikamızı 100 işçi kapasitesine kadar artırabileceğiz. Burada hiç işi bilmeyen elemanları dahi işe alarak, kısa sürede onlara mesleği öğreterek, işe devamlarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Kangallı, fabrikanın açılmasında kendilerine destek olan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a teşekkür etti.

Hekimhan, Karadağ, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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