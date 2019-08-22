Son Dakika Haberleri: Hekimhan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Hekimhan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

58 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese yaptığı operasyonda 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Hekimhan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese yaptığı operasyonda 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesi Yukarı Saz Mahallesinde takip edilen bir olay neticesinde şüpheli bir şahsa ait tütün tarlasında yapılan arama faaliyetinde 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın devem ettiği belirtildi. - MALATYA

Hekimhan, Malatya, Kenevir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
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