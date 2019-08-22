Hekimhan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
58 dakika önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese yaptığı operasyonda 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese yaptığı operasyonda 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesi Yukarı Saz Mahallesinde takip edilen bir olay neticesinde şüpheli bir şahsa ait tütün tarlasında yapılan arama faaliyetinde 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın devem ettiği belirtildi. - MALATYA
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