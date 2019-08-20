Hekimhan'da uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Hekimhan ilçesindeki bir evde 400 gram esrar ele geçirildi.
Hekimhan Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:12 Kaynak: AA
ilçesindeki bir evde 400 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Girmana Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu olduğunu belirledi. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda 400 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda Y.K. ve O.K. gözaltına alındı.
Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia