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Hekimhan'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Hekimhan ilçesindeki bir evde 400 gram esrar ele geçirildi.

Hekimhan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hekimhan ilçesindeki bir evde 400 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Girmana Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu olduğunu belirledi. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda 400 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda Y.K. ve O.K. gözaltına alındı.
Hekimhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:12 Kaynak: AA
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