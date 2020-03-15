Hekimhan'da vatandaşların yoğun kullandığı yerler ilaçlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hekimhan'da vatandaşların yoğun kullandığı yerler ilaçlanıyor - Son Dakika

Hekimhan'da vatandaşların yoğun kullandığı yerler ilaçlanıyor

6 saat önce

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde, vatandaşların yoğun kullandığı yerler ilaçlanıyor.

Hekimhan'da vatandaşların yoğun kullandığı yerler ilaçlanıyor, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde, vatandaşların yoğun kullandığı yerler ilaçlanıyor.


Hekimhan Belediyesi, Korona virüsüne karşı dezenfekte işlemleri ile ilgili gerekli önlemleri alarak, çalışmalar yapıyor. Gün içinde yüzlerce vatandaşın kullandığı halk otobüslerinde temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdüren belediye, vatandaşların bir arada olduğu ibadethanelerde de yaptığı dezenfekte çalışmaları ile salgın hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmaları yok ediyor.


Hekimhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen dezenfekte ve denetleme işlemleri, gün içerisinde periyodik olarak tekrarlanıyor. Ekipler, dezenfekte çalışmalarını ve denetimleri, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği işlemler doğrultusunda gerçekleştiriyor. - MALATYA

Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
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