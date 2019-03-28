Hekimhan'daki Okullarda Deprem Tatbikatı
1 saat önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.
Malatya
'nın Hekimhan
ilçesindeki tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı. Arguvan
'da yaşanan yer sarsıntıları sonrası Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir
'in talimatı ile ilçede bulunan tüm okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Hekimhan Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, yaptığı açıklamada, deprem sırasında bazı kuralların bilinmesi ve uygulanması gerektiğini belirtti.
Deprem öncesi yapılacak hazırlık ve sarsıntı anı sonrası uyulması gereken kurallar hakkında öğrencilere öğretmenler tarafından bilgiler verildiğini aktaran Dilek, "Deprem anında ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Afetlerden etkilenmemenin yollarını anlatıyoruz. Riskleri azaltabilmenin yollarını konuşuyoruz. Tatbikatta öğrencilere yaşanacak bir depremde neler yapılacağını uygulamalı olarak anlatıyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:05 Kaynak: AA
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