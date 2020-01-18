Hekimhan Festivalinin tarihi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hekimhan Festivalinin tarihi belli oldu - Son Dakika

Hekimhan Festivalinin tarihi belli oldu

6 saat önce

Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali'nin, bu yıl 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Hekimhan Festivalinin tarihi belli oldu, System.String[]

Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali'nin, bu yıl 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.


Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ festival ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ceviz ve Maden diyarı olan Hekimhan'ın artık geleneksel hale gelen ve Hekimhan Belediyesinin organize ettiği Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali'nin 9'uncusunun bu yıl 18- 19 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.


Festivallerin yöre halkının hasret giderdiği ve yapılan etkinliklerle dostlukların pekiştirildiği önemli organizasyonlar olduğunu dile getiren Başkan Karadağ, "Hekimhan'ın turizm potansiyelini artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapabilmek amacıyla ilki 2009 yılında düzenlenen Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali, üstün başarılar elde edilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerin tümünün bir arada başarılı organizasyonlarla halka sunulması Hekimhan'ın ulusal ve uluslararası platformda tanıtılmasına yol açmıştır. Sonuç olarak festivaller barışa, dostluğa kardeşliğe, kültüre, ekonomik ve toplumsal gelişmeye önemli katkılar sağlarlar. Hekimhan'ımızın daha çok gelişmesi, tarihi ve coğrafi tanıtımının yapılmasının yanı sıra sosyal yaşama sağladığı önemli katkılar nedeniyle tertiplenen bu organizasyonun daha geniş katılımlı olması ve daha büyük yararlar sağlaması temennisiyle, 9'uncu Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali ilçemize ve insanımıza hayırlı olsun. Festival programının içeriği festival tertip komitesi tarafından en kısa zamanda halkımıza duyurulacaktır." ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Hekimhan, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:16 Kaynak: İHA
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