Son Dakika Haberleri: Hekimhan İlçe Emniyet Müdür Vekili Özli, göreve başladı
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Hekimhan İlçe Emniyet Müdür Vekili Özli, göreve başladı

1 saat önce

Hekimhan İlçe Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Özli, görevine başladı.

Hekimhan İlçe Emniyet Müdür Vekili Özli, göreve başladı, System.String[]

Hekimhan İlçe Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Özli, görevine başladı.


Hekimhan Emniyet Müdürü Vekili Nahit Güneş'in Malatya'ya tayininin çıkmasının ardından Hekimhan Emniyet Müdürlüğüne Karabük'ten atanan Özli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Eylül itibariyle ilçede göreve başladığını söyledi.

İlçe halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışacaklarını belirten Özli, şunları kaydetti:

"İlçemizde mevcut olan huzur ve güven ortamını Sayın kaymakamımızın emirleri doğrultusunda, paydaş kurumlarla çalışma arkadaşlarımla beraber bu mevcut olan huzur ve güven ortamının çok daha kalıcı hale getirme gayreti içerisinde olacağız. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün kapıları her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacağı, vatandaşlarımızla, birlik beraberlik içerisinde güvenli ve huzurlu günler geçireceğimizi belirtmek isterim."

Hekimhan, Karabük, Malatya, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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