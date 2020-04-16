Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden anlamlı ziyaret - Son Dakika

Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması kısıtlanan 73 yaşındaki meslektaşlarının kızını evinde ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Özli ile beraberindeki polisler, 2014 'te vefat eden emekli Baş komiser Abdullah Yücekaya'nın kızı Aynur Çavdar'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavdar, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutlayarak, "Bizim gibi sokağa çıkamayan vatandaşların yanında olan polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Sizleri görünce çok duygulandım, Babam gözümün önüne geldi. Mesleğine aşık bir insandı. Ziyaretinizden dolayı başta müdür bey olmak üzere tüm memur arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Özli ise emekli polis memurları ile ebediyete intikal etmiş büyüklerinin çocuklarını ikametlerinde ziyaret ederek, iyi dilek ve temennileri ilettiklerini ifade etti.

Çavdar, sakladığı babasının 1945 yılında mezun olduğu diplomayı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Özli'ye gösterdi.

Ziyarette Özli, Çavdar'a kolonya, çikolata ve maske verdi.