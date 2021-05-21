Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı, otizmli genç ve ailesini ağırladı - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otizmli genç ve ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığında ağırlandı.

Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığına ait jandarma aracı, 20 yaşındaki otizmli Mustafa Kurtuluş Kuzucu'yu ikamet ettiği Taşbaşı Mahallesi'nden aldı.

Mahalledeki arkadaşları Kuzucu'yu "En büyük asker bizim asker" diyerek asker selamı ve alkışlarla uğurladı.

Ailesinin de yer aldığı araçla Mustafa Kurtuluş Kuzucu, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Kırmızı ile masa tenisi maçı yaptıktan sonra ekiplerle jandarma aracına binerek devriye atan Kuzucu, öğlen komuta personeli ile yemek yedi.

Askerlikle ilgili temel eğitim verilen Mustafa Kurtuluş Kuzucu'ya Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Kırmızı tarafından terhis belgesi verildi.

Kırmızı, "Otizmli çocuğu olan ailelere söylüyorum. Lütfen çocuklarınızı dışarıya çıkarın, sosyalleşmeye devam etsinler. Bu tür faaliyetler otizmli gençler için çok önemli." ifadesini kullandı.