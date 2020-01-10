Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Son Dakika
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Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı

7 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Kaymakam Ahmet Özdemir muhtarlarla bir araya geldi.

Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Kaymakam Ahmet Özdemir muhtarlarla bir araya geldi.

Hekimhan Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda genel güvenlik ve asayiş konuları ile eğitim, sağlık olmak üzere Hekimhan'ın ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgili muhtarlarla fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Özdemir, kış aylarında kırsal mahallelerde altyapı, içme suyu ve ulaşım sorununun giderilmesi noktasında proje çalışmalarına ağırlık verileceklerini belirtti.

Özdemir, mahalle muhtarlarının bölgelerindeki sosyal hizmet ve sosyal yardımlaşma kapsamına giren vatandaşlara ulaşması gerektiğine vurgu yaptı.

Hekimhan Belediye Başkan Turan Karadağ ise gurbetçilerin yazın mahallelerine dönmesi nedeniyle ilçede mevsimsel nüfus artışı yaşandığını dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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