Hekimhan Karadere Barajı'nda su tutuldu - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde inşa edilen Karadere Barajı'nda suyun tutulduğunu bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan Karadere Barajı'nda tüm çalışmaların tamamlanarak barajda su tutulmaya başlandığın belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajda depolanacak su ile 3 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktardı.

Temelden 38,5 metre yükseklikte, kil çekirdekli, homojen dolgu tipinde yapılan baraj ile 1,95 milyon metreküp su depolanarak tarım alanlarının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanmasını hedeflediklerini vurgulayan Yıldız, barajın 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5,5 milyon lira katkı ve bin 89 kişiye tarımsal istihdam sağlayacağını kaydetti.