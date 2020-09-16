Hekimhan Kaymakamı Öztaş, göreve başladı - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesine atanan Kaymakam Muhammed Öztaş, göreve başladı.

Öztaş, AA muhabirine, ilçeye güzel hizmetler vermeye çalışacaklarını söyledi.

İlçenin değerli bir kültürel yapıya sahip olduğunu aktaran Öztaş, "Hekimhan ilçesi kültürü, coğrafi yapısı ve sosyolojik olarak gerçekten ülkemizin ender ilçelerden biri. Bizler için bu vatanın her yeri kutsaldır. Bu düşünceyle halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.