Hekimhan Kaymakamı Öztaş, spor salonunu inceledi - Son Dakika

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, spor salonunda incelemelerde bulundu.

Özdaş, Hekimhan Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonunu inceleyerek, spor faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Karaca ise spor salonunun özellikleriyle ilgili Özdaş'a bilgi verdi.

Özdaş, spor salonunun yapılmasında emeği bulunanlara teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.