Hekimhan Kaymakamı Öztaş, vatandaşa maske dağıttı - Son Dakika

Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş, vatandaşları maske takmaları konusunda uyararak maske dağıttı.

Kaymakam Öztaş beraberindeki heyet ile ilçe merkezinde Kovid-19 denetimi yaptı.

Hekimhan'da vaka sayısının azaldığına dikkati çeken Öztaş, maske, sosyal mesafe ve hijyenin koronavirüse karşı en etkili mücadele şekli olduğunu söyledi.

Vatandaşların, pazarda maskelerini taktığını ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini gözlemlediğini kaydeden Kaymakam Öztaş, "İlçemiz genelinde korona virüs vakasında ciddi bir azalma söz konusu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen korona virüs için en etkili mücadele yönetimidir. İlçe merkezinde vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz, hem maskelerini veriyoruz hem de sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe hassasiyetlerini takdirle karşılıyoruz." dedi.

Kaymakam Öztaş, maske dağıtımına devam edeceklerini belirterek, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine olan hassasiyetlerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.