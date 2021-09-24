Üye Girişi
Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak - Son Dakika

Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak

24.09.2021 15:56
Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Koloğlu Holding bünyesinde yer alan ve Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren Hekimhan Madencilik A.Ş'yi ziyaret etti.

Türkiye'de demir madenciliğinde önemli bir yer tutan Hekimhan İlçesinde faaliyet gösteren Hekimhan Madencilik tesislerini ziyaret eden Başkan Gürkan'a, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'da eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı yaptığı Hekimhan Madencilik tesislerine yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını söyleyen Hekimhan Madencilik Genel Müdürü Recep Işıkcı, " 2014 yılında kurulan ve 2020 yılına kadar ARGE'si devam eden tesisimiz, Türkiye'de tek olan kalsinasyon tesisi. Demirin kalsinasyon işlemini tesisimizde yapıyoruz. %37 olan siderit mineralimizi, %55 konsantreye çıkartıp zenginleştirme işlemini yapıyoruz. %55'den sonra satılabilir bir ürün elde ediyoruz. Bölge, siderit mineralli bakımından oldukça zengin. Tesisimiz, bölgeyi ekonomiye kazandırmak için 2014 yılında büyük yatırımlarla birlikte bölgeye kazandırılan bir tesis. Tesisimiz Türkiye'de tek, dünyada ise örneği olmayan bir tesis. Tesisimiz stratejik bir öneme de sahip. Türkiye'nin demire olan ihtiyacının ithalatını durdurmak ve ülkemize demir madenlerini kazandırmak açısından önemli bir tesis" dedi.

Hekimhan Madencilik tesislerinin Hekimhan'a, Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacağını dile getiren Başkan Gürkan, "Hekimhan bölgesi özellikle demir yatakları rezervleri bakımından Türkiye'nin en geniş rezervlerinin olduğu bir bölge. Sağ olsun Kolin Holding kolları sıvamış ve bölgeye 75 milyon dolarlık bir yatırımla tesisi 2014 yılında bitirmiş. 6 senelik bir süreçte ARGE çalışmaları devam etmiş. Tesis, 2021 yılında faaliyete geçerek demiri zenginleştirerek ilgili yerlere ihracatının gerçekleştirilmesi veya ilgili yerlerde işlenmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en zengin demir yataklarının bölgede olması nedeniyle Kolin firmasının yetkililerinin 50 milyon euroluk bir yatırımın daha planlandığını öğrendim. Bu gelişme Malatya ve Hekimhan açısından da sevindirici bir durumdur. İnşallah 50 milyon euroluk yatırımla birlikte istihdam ve üretim noktasında Hekimhan ve Malatya'ya ayrıca ülkemize katma değer noktasında önemli katma değer elde edilecektir.

Zenginliklerimizin milletimizin ve halkımızın refahına dönüştürülmesi noktasında müteşebbis olan kardeşlerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Biz belediye olarak müteşebbis kardeşlerimize her zaman her yerde belediyemizin imkânları ölçüsünde desteklerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte yatakların ve yolların değiştirilmesi sürecinde ilgili birimlerimiz gerekli yardımı sağlayacaklardır. Tesiste çalışmaları yapan müdürlerimize, işçilerimize ve Kolin Holding yönetim kurulu başkanı ve üyelerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hekimhan Madencilik Genel Müdürü Recep Işıkcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a demir madeninden yapılan portresini hediye etti.

Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak

Selahattin Gürkan, Madencilik, Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor 15:56 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Chris Pratt, Super Mario Bros'un yeni animasyonunda yer alıyor 15:43 Chris Pratt, Super Mario Bros'un yeni animasyonunda yer alıyor Başkan Tahir Kıran'dan, 15:37 Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede 15:22 Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar 14:59 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar Paralarını 14:48 Paralarını "Okuyup üfleyelim" teklifinde bulunanlar tarafından dolandırıldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim 14:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi 13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi

Son Dakika Haberleri
15:55 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor
15:38 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü
15:37 Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam
15:29 Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu
15:22 Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede
15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart
14:58 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar
14:42 Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu
14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor         
16:02
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu         
15:29
40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor 40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor         
15:00
Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada         
14:54
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 16:22:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement