Hekimhanlılardan Avşar'a Sevgi Seli

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Hekimhan merkezde ve Güzelyurt köyünde seçim çalışmalarına katılarak, Cumhur İttifakı Hekimhan Adayı Mustafa Arıkan'a destek istedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Hekimhan merkezde ve Güzelyurt köyünde seçim çalışmalarına katılarak, Cumhur İttifakı Hekimhan Adayı Mustafa Arıkan'a destek istedi.



Seçim çalışmalarına gece gündüz devam eden MHP Malatya İl başkanı R.Bülent Avşar, Hekimhan merkezde iki bin kişi tarafından karşılandı. Karşılamadan dolayı memnuniyetini dile getiren Avşar, "Hekimhan'da iş tamam. Hemşehrilerim kararını vermiş. Bundan sonra Mustafa Arıkan başkanımız 31 Mart sonrası Hekimhanlılara yapacağı hizmetler ile anılacaktır" ifadelerini kullandı.



Avşar, Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Arıkan ve teşkilat ile birlikte Güzelyurt'u ziyaret etti. Avşar, "Hekimhan'a tersine bir göç dalgası başlatıp, istihdam imkanları oluşturacağız. Çehresi değişecek Hekimhan'ımızın, yüzü gülecek, bereketi artacak. Maden ve ceviz nefes olacak Hekimhan'a. Yolsuz, susuz ve karanlıkta kalmış bir tek köyümüz, mahallemiz kalmayacak. Hacı Mustafa Başkanımızın gayreti ve Selahattin Gürkan Başkanımızın da destekleriyle bu makus talih değişecek" şeklinde konuştu.



"Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Arıkan'ın 44 projesi ile Hekimhan nefes alacak" diye konuşmasına devam eden Avşar, " Mustafa Başkanımızın tecrübesi ile birlikte Hekimhan 20 yıl sonra gelen bir şansı değerlendirmeli. Güzelyurt ve Hekimhan zaten kararını vermiş. Cumhur İttifakı adayı Mustafa Arıkan başkanın etrafında kenetlenmiş. ve öyle zannediyorum ki, 31 Mart akşamı zafer bizim olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

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