"Hekimler insana ruhu ve bedeniyle dokunacak bir felsefeyle yetişmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hekimler insana ruhu ve bedeniyle dokunacak bir felsefeyle yetişmelidir' - Son Dakika

"Hekimler insana ruhu ve bedeniyle dokunacak bir felsefeyle yetişmelidir"

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, hekimlerin insana ruhu ve bedeniyle dokunacak bir felsefeyle yetişmesi gerektiğini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, hekimlerin insana ruhu ve bedeniyle dokunacak bir felsefeyle yetişmesi gerektiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni binalarına taşınan KAEÜ Tıp Fakültesi'nin akademisyen ve öğrencileriyle bir araya gelen Karakaya, fakültenin fiziki ve genel şartları hakkında fakülte yönetiminden bilgi aldı.

Karakaya, tıp öğrencilerinin elverişli ve özelliği olan ortamlarda ders almalarının geleceğe hazırlık noktasında önemli olduğunu vurguladı.

Hekimlerin insani bir değer ve felsefeyle yetişmelerinin önemine değinen Karakaya, şunları kaydetti:

"Hekimler insana ruhu ve bedeniyle dokunacak bir felsefeyle yetişmelidir. İbn-i Sina tarihte buna örnektir, derinleştiği yer mantık ve felsefedir. Materyal düşünce, mekanik felsefe bu toprakların felsefesi değildir. Kainatı tanımak asıl gayemiz olmalıdır. Salt bedenle ilgilenir bunun üzerine düşünürseniz sizlerde bir noktadan sonra makine olursunuz. Kaliteli bir eğitim alan üniversitemiz öğrencileri, okul hayatlarında ve iş yaşamlarında her zaman başarılı olacaklardır."

Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Karakaya, ihtiyaçları gidereceklerini, problemleri en kısa sürede çözmeyi hedeflediklerini de ifade etti.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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