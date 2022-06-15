Hekimler isyan bayrağını açtı! TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto ederek 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler - Son Dakika
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Hekimler isyan bayrağını açtı! TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto ederek 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler

15.06.2022 15:01
Hekimler isyan bayrağını açtı! TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto ederek 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme öngören teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından hekimlerin tepkisi gecikmedi. Koşulların iyileştirilmesini isteyen çok sayıda hekim, yasa teklifini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Yapılan binlerce paylaşımın ardından "#YüzbinHekimİşBırakiyor" etiketi de Twitter'da kısa sürede TT oldu.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme öngören, 14 maddelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin sağlıkçıların tüm itirazlarına rağmen değiştirilmediğini öne süren Türk Tabipleri Birliği'yse (TTB) tepki gösterdi.

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

"TÜM İTİRAZLARIMIZA RAĞMEN KOMİSYONDAN DEĞİŞTİRİLMEDEN GEÇİRİLDİ"

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Twitter hesabı üzerinden teklif, "Özlük haklarımız ile ilgili düzenleme yapacağınızı söyleyerek hekimleri aylardır oyalıyorsunuz. Bizleri çalışamaz, sağlık sistemini işlemez noktaya getiren sağlık politikalarının uygulayıcıları tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifinin yetersizliklerine dair tüm itirazlarımıza rağmen komisyondan değiştirilmeden geçirildi. Hekimler bu kötülüğü unutmayacak! Süreci takip etmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle eleştirildi.

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM ÜSTÜNE PAYLAŞIM

Yaşanan gelişmenin ardından TTB, on binlerce hekime bugün için 1 günlük iş bırakma eylemi çağrısında bulundu. Çağrıyla birlikte yurdun dört bir yanındaki hekimler, iş bırakma eyleminde bulunurken, protesto gösterilerine dair fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

TWITTER'DA TT OLDU

11 meslek örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilen bir günlük greve ilişkin yapılan paylaşımlar sonrası "#YüzbinHekimİşBırakiyor" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı
On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı
On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı
YORUMLAR
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SON DAKİKA: Hekimler isyan bayrağını açtı! TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto ederek 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler - Son Dakika
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