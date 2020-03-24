Hekimler, koronavirüs nedeniyle estetik işlemleri ertelemeyi tavsiye etti - Son Dakika

Medikal Estetik Tıp ve Estetik Tıp dernekleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, sosyal izolasyona katkı sağlamak ve virüs yayılımını engellemek için estetik işlemlerle ilgili faaliyetlerin bu süreç ortadan kalkana kadar ertelenmesinin önemli olduğunu bildirdi.

İki dernek adına yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 nedeniyle geçirilen zorlu sürecin mümkün olduğunca asgari zarar ve kayıpla atlatılabilmesi için herkesin daha duyarlı, bilinçli davranması ve dayanışma içinde bulunması gerektiği vurgulandı.

Zorunlu haller dışında evde kalınması, sık sık ellerin yıkanması, kolonya kullanılması, temel temizlik davranışlarının devam ettirilmesi ve kişilerle mümkün olduğunca temastan kaçınılmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kronik hastalık varlığında ve ileri yaşlarda daha fazla hayati risk içeren bu virüs enfeksiyonundan korunmak için kendimizi, ailemizi, çevremizi ve tüm ülkemizi korumak temel yurttaşlık sorumluluğumuzdur.

Bu salgın ya da başka bir sebeple, hayat ile ölüm arasındaki olası mücadelemizde en büyük destekçimiz olan, fedakarca, kendi sağlıklarını yitirmek pahasına ön safta mücadele eden doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline saygı göstermek, görev yapmalarına yardımcı olmak, öneri ve uyarılarına riayet etmek en doğru davranış olacaktır."

Açıklamada, sosyal izolasyona katkı sağlamak ve virüs yayılımını engellemek için estetik işlemlerle ilgili faaliyetlerin bu süreç ortadan kalkana kadar ertelenmesinin son derece önemli olduğu vurgulanarak, "Üyelerimiz ve hastalarımızdan bu bilinçle hareket etmelerini toplum sağlığı açısından rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.