Hekimler korosu, eğitim için türkü söyleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hekimler korosu, eğitim için türkü söyleyecek - Son Dakika

Hekimler korosu, eğitim için türkü söyleyecek

7 saat önce

TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinden Antalya'ya gelen hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, eğitime destek için türkü söyleyecek.

Hekimler korosu, eğitim için türkü söyleyecek, System.String[]

TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinden Antalya'ya gelen hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, eğitime destek için türkü söyleyecek. Çoğunluğu kadınlardan oluşan hekimler korosu, 16 eser seslendirecek.

14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinden Antalya'ya gelen 'Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı' (KAHEV) üyesi doktorlar, eğitim hayatında maddi zorluklar yaşayan öğrenciler için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Senfoni orkestrasının çalacağı koroda 35'i kadın 50 doktor, 16 eseri seslendirecek. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü de konuk sanatçı olarak konsere katılacak. 100 liradan satışa çıkan 800 biletin yarıdan fazlası satıldı.

'Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor' projesi kapsamında Avustralya'da yaşayan müzisyen İskender Ozan Toprak da şef olarak Türkiye'ye geldi. Konyaaltı ilçesindeki Zeki Balcı Öğretmenevi'nde hazırlıklarını sürdüren koro, ağırlıklı olarak geleneksel halk müziği eserlerini seslendirecek. 14 Mart'a kadar koro ile çalışmaları bitirmiş olacaklarını ve çok güzel ilerlediklerini ifade eden şef Toprak, "50 kişilik bir koro ile güzel bir çalışma yapacağız. O gün gelen dinleyicilerimiz güzel bir çalışma görecek. 16 eserden oluşan bir repertuarımız var. Türkiye'nin her yerinden farklı eserler olacak. Kaşık sesleri olacak. Solo ve koro eserlerimiz olacak" diye konuştu.

Toprak, yarından itibaren koro ile senfoniyi bir araya getireceklerini de kaydetti.

?Koro çalışmalarında hekimlerin eğlenerek çalıştıkları dikkat çekti. Halk oyunları konusunda tecrübesi olan bazı kadın hekimlerin kaşık havası eşliğinde oynaması meslektaşları tarafından alkışlarla desteklendi.


Tıp Bayramı, Antalya, 14 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz

Son Dakika Haberleri
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
22:10 Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı
22:08 Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:14:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hekimler korosu, eğitim için türkü söyleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]