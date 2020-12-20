HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ - Son Dakika

HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ

20.12.2020 11:17
HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ, System.String[]

TÜRKİYE'nin dört bir yanından bir araya gelen 55 hekim, pandemi nedeniyle 1 yılda tamamlayabildikleri "Hekimler Söylüyor Vol 2" albümünü tamamladı.

TÜRKİYE'nin  dört bir yanından bir araya gelen 55 hekim, pandemi nedeniyle 1 yılda tamamlayabildikleri "Hekimler Söylüyor Vol 2" albümünü tamamladı. Albümünün geliri, hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anısına Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan burs fonu ile geleceğin hekimleri olan kız öğrencilerin eğitimine aktarılacak.

İlki 12 Mayıs 2019'da yayımlanan 'Hekimler Söylüyor' albümü yurdun dört bir yanından müziğe gönül vermiş hekimlerin bir araya gelerek oluşturduğu profesyonel bir müzik projesiydi. Bu özel çalışma ile kültür ve sanat faaliyetleri konusundaki yeteneklerini sergileyen hekimler, tekrar bir araya gelerek ikinci albümde dinleyenlere müziğin şifa gücü ile seslenmeye devam ediyor. Albüme Melihat Gülses de konuk sanatçı olarak destek verdi. Proje Koordinatörü Doktor  Özlem Kaya öncülüğünde bir araya gelen 55 hekim, geleceğin hekimlerine burs sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"GELİR GELECEĞİN HEKİMLERİ OLACAK KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE BAĞIŞLANACAK"

Proje Koordinatörü Doktor  Özlem Kaya, projenin detaylarını DHA'ya anlattı. Kaya, "Müziğe gönül vermiş 55 hekimin bir araya gelerek oluşturduğu bir müzik albümü projesi. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden oluşuyor albüm. Sanat yönetmenliğini değerli sanatçılarımız Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş yaptılar. Türk müziğinin güçlü yorumcusu Melihat Gülses konuk sanatçı olarak biz hekimlere destek verdi albümde ve 2 eser seslendirdi. Bu albümün gelirleri Türk Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturduğumuz 'Hekimler Söylüyor' burs fonu aracılığı ile geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerin eğitimine bağışlanacak" şeklinde konuştu.

"ALBÜMÜ ALARAK BU FONA DESTEKTE BULUNABİLİRLER"

Uzun bir yolculuğun ardından albümün tamamlandığını belirten Dr. Özlem Kaya, "İnternet aracılığı ile 'Hekimler Söylüyor' albümünü alarak bu fona destekte bulunabilirler. Aynı zamanda bu albümün içinden bir kart çıkıyor. O kartın içinde de Türk Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturduğumuz Hekimler Söylüyor burs fonunun hesapları mevcut. Bütün dinleyenlerimizi geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerimizin eğitimine küçük de olsa bir katkı sunmalarını, aynı zamanda hekimlerin seslerinden Türk müziğinin değerli eserlerini dinlemelerini istiyoruz" dedi.  Kaya, "Hakkari Yüksekova'dan Tekirdağ'a, Samsun'dan Mersin'e, Antep'ten, Konya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan birçok meslektaşım var. Ortak özellikleri müziğe gönül vermiş olmaları. Her branştan içimizde dahiliye uzmanları, aile hekimleri, plastik cerrah, dermatolog yani her branştan hekim mevcut. Ortak noktamız güzel bir amaç uğruna buluşuyor olmamız" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMANIN İÇİNDE OLMAK ÇOK BÜYÜK GURUR"Projenin onur konuğu ünlü ses sanatçısı Meliha Gülses projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gülses, "Böyle bir projenin içinde olmak, hakikaten beni çok heyecanlandırdı. Dr. Özlem Kaya Hanım beni aradığında böyle bir projenin içinde onur konuğu olmamı arzu ettiğini söylediğinde aynı bu hislerle hemen 'Tabi ki olurum' dedim. Bu işe yeni başlamış, değerli doktor adayları için bir katkı. Dolayısı ile böyle bir çalışmanın içinde olmak çok büyük gurur" ifadelerini kullandı.

"MESLEKTAŞLARIMIZA BURS SAĞLAYACAK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Projede yer alan 35 yıllık muayene hekimi Handan Yücel, "Ülkemde hekimlik yapmanın gururunun yanında bundan sonra hekim olacak kızlarımıza burs verilmesi amacı beni çok motive etti. Bu projenin en büyük en güzel amacı bu" dedi. Marmara Üniversitesi Anestezi Uzmanı Feyza Özaltun da "Hem meslektaşlarıma burs açısından katkıda bulunmak hem de çocukluk hayalimi gerçekleştirmenin manevi bir şeye vesile olması beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ
HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ
HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ
HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ
HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ
HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ
HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ
HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ
HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ

Türk Eğitim Vakfı, Özlem Kaya, Türk, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı         
10:22
Kendini sokak hayvanlarına adayan emekli öğretmen, 71 yaşında veterinerlik okudu Kendini sokak hayvanlarına adayan emekli öğretmen, 71 yaşında veterinerlik okudu         
09:45
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem         
08:01
Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı         
01:11
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 11:32:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HEKİMLER STÜDYOYA GİRDİ, GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SÖYLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei