Hekimler Yeşil Sahaya İndi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. Yıldönümü anısına düzenlenen futbol turnuvasının santra vuruşunu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. Yıldönümü anısına düzenlenen futbol turnuvasının santra vuruşunu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptı.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin akademik birimleri ve Eğitim Araştırma Hastaneleri arasında sosyal birlik ve beraberlik amacıyla, 27 takımın katılımıyla gerçekleştirilen futbol turnuvası açılış seremonisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi futbol tesislerinde gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Avukat Fatih Erdöl, eski milli futbolcular Hasan Üçüncü, Engin Baytar, Bülent Akın, Gençlerbirliği Eski Kaptanı Erkan Özbey, Antalyasporlu eski futbolcu Mustafa Gürsel, SBÜ akademik ve idari yöneticileri, hastane başhekimleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.



"SPOR BİRLEŞTİRİCİ VE KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİREN BİR ARAÇ"



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, "14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. Yıldönümü anısına üniversitemizin akademik birimleri ve afiliye olduğumuz eğitim araştırma hastanelerinin oluşturdukları futbol takımları arasında başlattığımız turnuvanın akademisyenlerimize, hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Spor birleştirici ve kardeşliği pekiştiren bir araçtır. Kurumlarımız arası iş birliğinin pekişmesi, spor kültürünün yaygınlaşması açısından bu turnuvayı önemsiyorum. Amacımız akademik camiada sporu yaygınlaştırmak. Rekabetin ve dostluğun ön plana çıktığı bir turnuva olmasını diliyorum. Bütün sporseverleri maçlarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Turnuvanın organizasyonunu yürüten SBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mustafa Doğru'da Futbol Turnuvası'nın centilmence ve kardeşçe geçmesi temennisinde bulundu. Daire Başkanı Doğru, "Arkadaşlarımızın hem stres atması hem de farklı birimlerde çalışan sağlık profesyonellerimizin arasındaki dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacıyla bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Turnuvamızda skorun önemi yok önemli olan katılımcı arkadaşlarımızla birlikte spor yapmış olmak. İnşallah kazasız, tartışmasız, sakatlanmaların olmadığı bir turnuva olur. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, santra vuruşuyla turnuvayı başlattı. Turnuvanın ilk gününde oynanan maçlarda Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 8-2; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 6-3; Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 7-6, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ni 7-2 yendi. - İstanbul

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