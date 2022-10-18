Hekimlerden 'özel hastaneler yönetmenliği' protestosu

İSTANBUL Tabip Odası, 6 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları' hakkındaki yönetmelik değişikliğini protesto etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan okudu. Erdoğan, "Bu yönetmelik değişikliği, muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacak. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir" dedi. "Bu düzenlemelere göre 4 bini İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500'ü hastanelerle sözleşme yapabilecektir" diyen Erdoğan, "Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir. Sağlık Bakanlığını; Anayasa ve ilgili yasalara aykırı olan, serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptale çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.