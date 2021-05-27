Hekimlerinden annelere tavsiyeler

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü hekimlerinin annelere tavsiyeleri

Anne su¨tu¨ ile beslenme hastalıklarda o¨nemli azalmalara yol ac¸ar

Amerikan Pediatri Akademisi'ne go¨re anne su¨tu¨ ile beslenmenin, bazı hastalıklarda o¨nemli azalmalara yol açacağını vurgulayan Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ümit Arman Eşref; anne sütünün ishal, orta kulak iltihabı, sepsis, bakteriyel menenjit, idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıkların önlenmesinde önemi rol oynadığını söyledi. Dr. Eşref, "Anne su¨tu¨ ile beslenmesinin bulas¸ıcı olmayan hastalıklara kars¸ı koruyucu etkileri de bulunuyor. Aynı zamanda araştırmalar gösteriyor ki, anne sütü çocuklukta obezite riskini yüzde 20'ye kadar azaltabiliyor" dedi.

Uzm. Dr. Ümit Arman Eşref, anne su¨tu¨ ile beslenmenin bilis¸sel gelis¸im u¨zerinde de olumlu bir etkisi oldugˆunun iddia edildiğini belirtti. Emzirmenin dis¸ ve damak bozukluklarının gelis¸imine kars¸ı koruyucu bir etkisi oldugˆunu ifade eden Uzm. Dr. Ümit Arman Eşref, şunları söyledi:

"Anne su¨tu¨, annenin diyetinden su¨tu¨ne gec¸en tatlar yoluyla farklı tatlar sunar. Bu s¸ekilde, c¸ocuklar daha sonraki beslenme ortamlarından gelen yiyeceklerle erken duyusal deneyimler yas¸arlar ve anne su¨tu¨yle beslenen c¸ocuklar, tamamlayıcı yiyeceklerin tanıtılmasıyla bagˆlantılı olarak yeni tat deneyimlerini daha iyi kabul edebilirler."

Anne su¨tu¨ ile beslenmenin aynı zamanda anne sağlığını da desteklediğini bildiren Dr. Eşref; buna gebeligˆe bagˆlı kilo alımında daha hızlı gerileme, gebe kalmaya kars¸ı gec¸ici koruma ve yumurtalık kanseri ve premenopozal meme kanseri riskinde azalmayı örnek olarak gösterdi.

Çocuklarda kalp hastalıklarının bir kısmında hiçbir belirti olmaz

Hastaların büyük bir kısmını doğuştan kalp hastalıkları olduğunu ifade eden, Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Sancar Eminoğlu Doğumsal kalp hastalığı her 1000 doğan bebeğin 8' inde görülmekte olduğunu vurguladı. Anne, baba veya yakın akrabalarda doğuştan kalp hastalığı varsa doğacak bebekte risk artabildiğini ekleyen Dr. Eminoğlu "Doğumsal kalp hastalıklarının büyük kısmını kalp odacıklarını ayıran duvarlardaki delikler, kalp kapaklarındaki ve damarlardaki darlıklarlar oluşturur. Bazı durumlarda ise kalpteki bir odacığın, kapağın, damarın hiç gelişmemiş olması gibi daha ağır hastalıklar söz konusudur." dedi

Çocuklarda kalp hastalıklarının bir kısmında hiçbir belirti olmadığını ya da çok hafif olduğunu vurgulayan Dr. Eminoğlu, bazen de bebekte morarma, beslenme güçlüğü, emerken yorulma, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, kilo alamama veya sık alt solunum yolu enfeksiyonu şeklinde çok ağır seyirlide olabileceğini açıkladı. ve "Anneler çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs ağrısı ve bayılma ya da yüksek tansiyon gibi yakınmalarla veya spor yapabilirlik açısından değerlendirilmek üzere bir hekime başvurmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Erken tanı, tedavinin başarısında oldukça önemli

Çocuklarda eklemde ağrı ve şişliğe sebep olabilecek 100 den fazla neden olduğunu vurgulayan Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Romatolojisi ve Nefralojisi Uzmanı Prof. Dr. Faysal Gök erken tanı, tedavinin başarısında çok önemli, bu nedenle bu annelere tavsiyem bu gibi durumlarda ilk başvurması gereken çocuk Romatoloji uzmanı olmalıdır. Halk arasında çocuk yaşlarda hipertansiyon görülmeyeceği gibi bir düşünce olsada, çocukların %1-3 kadarında hipertansiyon görülüyor ve bunun % 60-70 kadarı böbrek hastalıkları ile ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde kronik böbrek yetmezliğin % 40 yakını, önlenebilir veya geciktirilebilir tedavisi mümkün idrar yollarındaki gelişimsel bozukluklarla ilişkilidir. Bu neden ile gecikmeden zamanında tanı ve tedavi imkanı sağlanmalıdır dedi.

Yenidoğan sünneti sağlıklıdır

Yenidoğan sünnetinin sağlıklı olduğunun altını çizen Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Banu Kumrulu "Aile ve bebek için bu kararı vermek oldukça önemlidir. Bebeğin etrafını henüz tanımlayamadığı yaklaşık 3 ila 5 kg ağırlık arası olduğu dönemde yapılmalıdır. Lokal anestezi ile yapıldığı için bebeğin aç kalması bile gerekmeden yapılabilir. En önemlisi de bebek büyüdüğünde sünnetle ilgili bir şey hatırlamayacağı için psikolojik bir travmaya sebep olmaz." dedi.

Demir eksikliği anemisi her yaş grubunda görülebilmekle

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Suna Emir, "Demir eksikliği anemisi her yaş grubunda görülebilmekle birlikte özellikle 6-24 aylık süt çocuklarında ve ergenlik çağında aneminin en önemli nedenidir. Altıncı aydan sonra demir eksikliği anemisinin temel nedeni hızlı büyümeyle birlikte diyette demirin yetersiz bulunması ve süt ağırlıklı beslenmedir. Süt çocukları yutma güçlüğü, ağlarken morarıp kalma (katılma nöbeti) ve gelişmelerinde duraklama, gerileme ile gelebilirler. Bebek otururken oturamaz, yürürken yürüyemez olur. Bu bulgular görüldüğünde uzman hekimlere başvurulmalıdır." dedi.

Çocukluk döneminde obezite önemli bir sağlık sorunudur

Çocukluk döneminde obezite önemli bir sağlık sorunu olduğunu açıklayan, Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Boyraz "Erişkin dönemde obez olanların 1/3'ünde obezite çocukluk çağında başlamıştır. Obezite hormonal bozukluklara bağlı olarak görülebilir. Obez çocuk mutlaka doktor kontrolü altında olmalıdır. Başlangıçta beslenme öyküsü aile öyküsü, sistem muayeneleri, fizik aktivite öyküsü, büyüme kayıtlarının değerlendirilmesi ve bazı laboratuvar incelemelerinin yapılması gereklidir" dedi.

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