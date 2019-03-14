Hekimlik, Toplumun Gözünde Hak Ettiği Saygın Seviyeye Çıkarılmalı"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin eğitimle önlenebileceğini belirterek, "Verilen cezaların caydırıcı olmadığı ve olmayacağı bariz bir şekilde ortadadır.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin eğitimle önlenebileceğini belirterek, "Verilen cezaların caydırıcı olmadığı ve olmayacağı bariz bir şekilde ortadadır. Önemli olan hekimlik mesleğinin toplumun gözünde hak ettiği saygın seviyeye çıkarılması için uygun kültürün geliştirilmesi ve bunun için çaba harcanmasıdır." dedi.



14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında TÜ Tıp Fakültesi ve Edirne Sağlık Müdürlüğünce program düzenlendi.



TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir, hekimliğin insanlık tarihinin en saygın mesleklerinden biri olduğunu söyledi.



Sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken zaman zaman şiddete maruz kaldığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:



"Hekimbaşı Mustafa Necdet Efendi'nin girişimleriyle 1834 yılından itibaren nişan verilmeye başlanmış. Tıphane-i Amire özel bir statüye kavuşturulmuş. O günlerde bile özel statüde bulunurken bugün şiddet ile yüz yüze her an saldırı tehdidi altında hizmet vermekteyiz. Verilen cezaların caydırıcı olmadığı ve olmayacağı bariz bir şekilde ortadadır. Önemli olan hekimlik mesleğinin toplumun gözünde hak ettiği saygın seviyeye çıkarılması için uygun kültürün geliştirilmesi ve bunun için çaba harcanmasıdır. Tıp eğitim programı çerçevesinde tıp fakültesi müfredatında sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ve şiddetle baş etme yöntemleri mevcuttur. Derslerde bu konuların işlenmesi farkındalık açısından önemlidir ancak bunu bireylerin tutum ve davranışlarına yansıması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini inancındayız. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet günümüzde en önemli sorunlarımızın başında gelmektedir."



Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Memet Akbal ise, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.



Edirne Sağlık Müdürü Vekili Uzman Dr. İshak Yıldırım da, sağlık alanında yapılan yatırımlar ve yetiştirilen insan gücüyle çağdaş bir seviyeye gelindiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Edirne Tabip Odasınca meslekte 20, 30 ve 40 yılını dolduran doktorlara plaket verildi.



Törende, TÜ Devlet Konservatuvarı korosu tarafından konser verildi.

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