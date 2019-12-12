Hekimoğlu 17 Aralık'ta başlıyor... Olay yeri inceleme ekibi! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hekimoğlu 17 Aralık'ta başlıyor... Olay yeri inceleme ekibi! - Son Dakika Magazin

Hekimoğlu 17 Aralık'ta başlıyor... Olay yeri inceleme ekibi!

6 saat önce

"House M.D." dizisinin Türkiye uyarlaması olan "Hekimoğlu"nun başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan seyirci karşısına çıkacak.

Hekimoğlu 17 Aralık'ta başlıyor... Olay yeri inceleme ekibi!, System.String[]

"House M.D." dizisinin Türkiye uyarlaması olan "Hekimoğlu"nun başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan seyirci karşısına çıkacak.


Proje hakkında konuşan Esen, dizideki doktorları olay yeri inceleme ekiplerine benzetti:


"Hikayemizin temeli, tıbbi polisiyeye dayanıyor. İnsan vücudunu olay yeri olarak düşünürsek, bizim genç doktor ekibimiz de 'Dedektif Hekimoğlu' önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alıyor. Hastalığın izini sürüyorlar. Seyircinin de bu açıdan ilgisini çekeceğini düşünüyorum."

Okan Yalabık, Timuçin Esen, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi
Yılın annesi ödülü Hacire Akar'a Türkiye'den Rusya'ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız

Son Dakika Haberleri
15:07 Aleyna Tilki: Her şeyi ilk ben giymek istiyorum - Son Dakika Magazin
14:58 Tamer Karadağlı'dan güldüren çıkış: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim - Son Dakika Magazin
14:26 "Mucize 2: Aşk"ın Diyarbakır galası yapıldı - Son Dakika Magazin
14:23 Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan oyuncu Berk Oktay'dan dava sonrası ilk açıklama: Namus davamdır - Son Dakika Magazin
14:11 Fatih Sultan Mehmet'in yadigarı cami 55 yıl sonra ibadete açılacak - Son Dakika Magazin
14:11 CerModern'den başkente ikinci sanat galerisi - Son Dakika Magazin
12:35 Kemal Doğulu'dan ayrılan Özden Cerrahoğlu, Hande Yener'in eski nişanlısıyla görüntülendi - Son Dakika Magazin
10:56 Fenomen Kerimcan Durmaz, Diyarbekir Yolunda türküsünü söyledi - Son Dakika Magazin
08:18 Ömür Gedik'ten dikkat çeken çıkış: Öldüğümde 'Ömür telef oldu' dersiniz - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 15:30:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hekimoğlu 17 Aralık'ta başlıyor... Olay yeri inceleme ekibi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]