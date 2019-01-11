Hekimoğlu, Bu Sezonda Dört Temsil Yapacak!

14 Mart 2017'de İzmir prömiyeri yapılmış olan Tolga Taviş'in Hekimoğlu adlı iki perdelik operası bu sezonda dört kez yinelenecek.

Bertan Rona tarafından librettosu yazılan Hekimoğlu operasında orkestra şefliğini eserin bestecisi Tolga Taviş üstleniyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Figen Ayhan Karakelle'nin rejisi ile sahnelenecek olan eserin dekorları Çağda Çitkaya, kostümleri Gizem Betil tarafından hazırlandı. Koroyu Ahmet Kahyaoğlu hazırladı. Işık tasarımcılığını Oktay Kanca'nın üstlendiği Hekimoğlu'nda solo rolleri: Serkan Taylan, Sevinç Demirağ, Filiz Güneş, Derya Gürlük, Sabri Çapanoğlu, Doğukan Özkan, Teyfik Rodos, Nurgün Baburhan, Başak Karataş, Evrim Özülgen, Nejad Beğde, Eray Kocatürk, Murat Duyan, Cihan Özmen, Mehmet Alp Özkazanç, Kaner Sümer, Sühan Arslan ve Gökhan Varkan paylaşıyorlar.

Eserde; 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan ve toplumsal yapının irdelendiği bir eşkıya öyküsü anlatılmaktadır. Hekimoğlu, yaşanmışlıktan yola çıkılarak, yeniden kurgulanmış; o dönem toplumsal yapısı belli kesitler sunularak anlatılmıştır.

Hekimoğlu operasının konusu şöyle: Küçük bir Karadeniz köyünde; küçük yaşta babası öldürülmüş olan Hekimoğlu İbrahim, Sefer Ağa'nın koruması altında büyümüştür. Hekimoğlu küçükken fark etmese de köydeki dedikodularda; Hekimoğlu İbrahim'in babasının Sefer Ağa tarafından öldürtüldüğü dilden dile dolaşmaktadır. İbrahim büyüyünce bu dedikodulardan rahatsız olmasına karşın, Sefer Ağa'nın kızı Narin'le olan gönül bağı nedeniyle rahatsızlığını gizlemeyi yeğler… Hekimoğlu'nun babasını öldürmüş olan Mümtaz, cezasını tamamlayarak hapisten çıkar; hemen ardından Muhtar tarafından Hekimoğlu'na karşı kışkırtılır; böylece ya Hekimoğlu veya Mümtaz ölecek, bir diğeri de hapse girecektir. Tüm bu olanların ardından Muhtar, bunca zamandır türlü oyunlarla sürdürdüğü hükmünü sürdürmeye devam edecektir… Plan, Muhtar'ın istediği şekliyle işlemiş olsa da, Hekimoğlu-Narin aşkı ölümle sonlansa da, yaşananlar sonraki kuşaklara destansı bir dille aktarılmış; Hekimoğlu'nun kahramanlığı dilden dile dolaşmıştır.

Hekimoğlu'nun dünya prömiyeri, 18 Ekim 2014 tarihinde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirildi.