Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

12.04.2021 08:27

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Başrol oyuncularından Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Dünya geneline hızla yayılan koronavirüs salgını dizi setlerini de vurdu. Birçok dizinin setinde koronavirüs paniği yaşanırken bir kötü haber daha geldi. Başrollerini Kaan Yıldırım, Timuçin Esen, Belçim Bilgin, Damla Colbay, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz'ın üstlendiği Hekimoğlu dizisinde korona vakası görüldü.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Hekimoğlu'nda Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı. Dizinin çekimlerine ara veren Şaşmaz evinde karantinada bulunuyor. Twitter'dan açıklama yapan genç oyuncu, karantinada 9. gününü geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

"MASKE TAKIP ÖNLEM ALMAYI UNUTMAYIN"

Şaşmaz, paylaşımında "Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önlemlerinizi almayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 5 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir. Oyunculuk eğitimi alan Aytaç Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında, başrolünde Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Kötü Çocuk isimli sinema filmi ile yaşadı.

Son olarak Söz dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat veriyor.

Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı
Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı
Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı
Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz
Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

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Son Dakika Magazin Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


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