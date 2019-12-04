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'Hekimoğlu' geliyor

6 saat önce

KANAL D'nin başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın üstlendiği yeni dizisi "Hekimoğlu", izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

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KANAL D'nin başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın üstlendiği yeni dizisi "Hekimoğlu", izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan "House M.D." dizisinden uyarlanan "Hekimoğlu"nun setinden ilk kareler ise önceki gün basına yansıdı. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt'un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.


ASOSYAL VE HUYSUZ DOKTOR


Tanıtımları ile şimdiden büyük merak uyandıran dizinin konusu şöyle: Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekasıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

Okan Yalabık, Aytaç Şaşmaz, Timuçin Esen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:45 
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